1 yılda araç sayımız 5 bin 398 adet arttı

Çorum'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 5 bin 398 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü 2021 yılı Mart ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden "Çorum İli, Trafiğe Kayıtlı Bulunan Motorlu Kara Taşıtları” konusunda bir basınbülteni hazırladı.

Çorum’da 2021 yılı Mart ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 508 adet (%0,3), bir önceki yılın aynı ayına göre ise 5 bin 398 adet (%3,1) artarak 178 bin 20 adete ulaştı.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 23 milyon 361 bin 22 adet trafiğe kayıtlı araç bulunurken, Çorum’da toplam 178 bin 20 trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının %0,8'sine sahip olduğu ifade edildi.

2021 yılı Mart ayı sonu itibariyle Çorum'daki toplam 178 bin 20 motorlu kara taşıtının; % 47,2'si (84 bin 105 adet) otomobil, %1,5'i ( 2 bin 654 adet) minibüs, % 0,6'sı (1 049 adet) otobüs, %12,9'u (22 bin 901 adet) kamyonet, %3,2'si (5 bin 766 adet) kamyon, %10,4'ü (18 bin 544 adet) motosiklet, %0,2'si (377 adet) özel amaçlı taşıtlar ve %23,9'u (42 bin 624 adet) traktörden oluştu.

Çorum'da Mart ayında 4 bin 665 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar içinde %61,1 ile ilk sırada yer alan otomobili %16,4 ile traktör ve %12,4 ile kamyonet takip etti.

Çorum’da 2021 yılı Mart ayı itibariyle, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıtlar (% 6,8), motosiklet (% 4,1) ve otomobil (%3,4) şeklinde gerçekleşti.