'10 ayda 100 Milyon TL borç ödedik'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da faaliyet gösteren genç iş insanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda Çorum sanayisinin sorunları ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda genç iş insanının katıldığı toplantı samimi bir havada gerçekleşti.

Çorum’un kimlikli bir şehir olduğunu ve sanayi ve ticaret yönünden her dönem öne çıktığını belirten Başkan Aşgın, “Bazı şehirler için tanımlamalar yapılıyor. Tarihi şehir, kültür şehri vs. Çorum için de en çok yakışan tanımlama “Sanayi ve Ticaret Şehri.” dedi. Çorum’un Anadolu’nun ortasında bir şehir olduğunu ve Türkiye’deki en büyük 1000 sanayi kuruluşundan 4’ünün Çorum’da yer aldığının altını çizen Başkan Aşgın, “İhracat rakamlarımıza, özellikle TR83 bölgesindeki 4 ile baktığımızda son 4 yılda 3.9 oranında artış söz konusu. TR83 bölgesinde şehirlerdeki ihracat oranımız yüzde 50’ye yakın bir oran. Dolayısıyla bir tarafta Çorum var. Diğer tarafta da Samsun, Tokat, Amasya var. Bu rakamlar bizim için gurur verici şeyler. 8 farklı işletme kolunda 1174 imalat yapan firmamız var ve imalat sektöründeki bu firmalarımızda 19 bin insanımız çalışıyor. İstihdama çok büyük katkı sağlıyorlar.” dedi.

Çorumlu sanayicilerin başarılarıyla her zaman övündüklerini dile getiren Başkan Aşgın, Çorum’un 1950’lerden itibaren toprak sanayi ile başlattığı sanayi ve ticaret ivmesini Çorumlu girişimlerin üstün gayretleriyle daha ileriye taşıdıklarını vurguladı. Başkan Aşgın, “Bulunduğu yeri başarı olarak kabul eden, çıtasını yükseltmeyen, daha iyi olmaya çalışmayan iyi olarak da kalamaz. Sanayi ve ticaret konusunda Çorum iyi bir noktada ama o hareketlilik, o heyecan devam etmeli. Biz bu başarı hikâyemize yenilerini yazalım.” dedi.

Çorum Belediyesinin yatırım yapacak, taahhüt ettikleri projeleri hayata geçirecek bir mali sıkıntısının da bulunmadığının altını çizen Başkan Aşgın, “Projelerimizin bir kısmının proje ihalesini bir kısmının da uygulama ihalesini yapmak suretiyle şehrimizi yeniden imar edeceğiz. Yeniden inşa edeceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın, toplantının düzenlenmesinde emeği geçen TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve toplantıya katılan davetlilere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sanayici ve genç iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantıda Belediye çalışmaları hakkında da kısa açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri tarihten bu güne kadar 100 Milyon TL borç ödediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Bu borcu birlik beraberlik içinde olmamızdan dolayı ödedik. Siyasilerimiz, valiliğimiz ile birlikte uyum içinde çalışmamızın meyvelerini aldık.” diye konuştu.

Proje çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi

Belediye Başkanı Aşgın, yaptıkları çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Başkan Aşgın, seçim döneminde taahhüt ettiği projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Başkan Aşgın kentsel dönüşüm çalışmaları, Çorum Kalesinin restorasyonu, seyir terası, çocuk köyü, araç alım ihalesi, Tuzcular Kavşağı projesi, engelsiz kafe, kitap kafe, Çorum Belediyesi Kariyer ve İş Merkezi, Karakeçili Yolunun açılma çalışmaları, yeni stadyumda gelinen son durum, spor salonları, güneş enerjisi santrali, Komposttan Elektrik Üretimi, otoparklar, Çöplük Çarşısı Restorasyonu, Çoruminia, Velipaşa Hanı restorasyonu gibi konularda yaptıkları çalışmaları genç iş insanlarıyla paylaştı.

Başkan Aşgın, sanayici ve genç iş insanlarından gelen soruları da içtenlikle yanıtladı.

“Bu şehri birlikte yönetiyoruz”

Özellikle adaylık sürecinde ‘Bu şehri birlikte yönetelim’ sloganını sıkça vurguladığını ve seçim sonrası da yaptıkları çalışmada bu slogana uygun bir şekilde şehrin tüm aktörleriyle bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bu sloganı her yere nakşetmiştik. Geldiğimiz günden bugüne kadar da gücümüzün yettiği ölçüde bunu yapıyoruz. Mahalle buluşmalarında, halk günü toplantılarımızda hemşehrilerimizin dertlerini dinliyoruz. Kime geldin, kiminle görüşeceksin diye sormadan buyur ediyoruz. Esnafımızı, sanayicimizi ve iş insanlarımızı ziyaret ediyoruz. Görüş ve önerilerini alıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2020, 16:32