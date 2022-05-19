10. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Pazar günü

MURAT ÇETİN

Çorum'da pedallar bağımlılıktan uzak nesiller için çevrilecek.

Yeşilay, bağımlılıklardan uzak sağlıklı bir yaşam hedefiyle sürdürdüğü çalışmalardan biri olan Bisiklet Turu’nun onuncusunu 22 Mayıs Pazar günü düzenliyor. Türkiye’nin ve dünyanın birçok noktasında aynı gün düzenlenen geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu Çorum'da bisikletlileri bekliyor.

Yeşilay İl Şubesi öncülüğünde gerçekleşecek tur saat 09.00- 10.30 arasa Saat Kulesi önünde hediye çekiliş kayıtları yapılacak. Saat 10.30’da Çorum Belediye Binası önünden toplanma alanında başlayacak, Fuar Alanı’nda bitecek ve burada hediye çekilişi yapılacak. Çekilişte şanslı katılımcılara 3 adet bisiklet ve 82 adet hediye dağıtılacak.

Etkinliğe katılan herkes çekilişe katılabilecek

Spor gibi sağlıklı yaşama yönelik faaliyetlerin bağımlılıktan uzak bir yaşama katkı sağladığını belirten Yeşilay İl Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder şunları ifade etti:

“Yeşilay olarak; beş bağımlılık alanında aralıksız mücadele ediyor, her bireyin iyi ve sağlıklı yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm insanlarımızda bağımlılıklardan uzak bir yaşam konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bu konuda spor etkinlikleri düzenlemeye de büyük önem veriyor; artık geleneksel hale gelen Yeşilay Bisiklet Turu ile her yıl hep birlikte pedal çevirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu faydalı amaç için büyük bir heyecanla gerçekleştireceğimiz etkinliğimize tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz.”



