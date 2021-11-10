10 Kasım’a özel klip hazırladılar

Osmancık’ta 160 öğrenci ve 7 öğretmenin iş birliğiyle 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla hazırlanan "Atatürk Demek" adlı video klip beğeni topladı.

Meliha-Rıfat Göbel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri, Atatürk hakkındaki düşüncelerini dile getirmek için video klip hazırladı.

Atatürk'ü kendi belirledikleri ifadelerle anlatan öğretmen ve öğrenciler, daha sonra okul bahçesinde ay-yıldız koreografisi oluşturdu.

Okul müdürü Hüseyin Okumuş, AA muhabirine, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında bir video çekerek Atatürk'ü anmaya karar verdiklerini söyledi.

Video ile Atatürk'e olan sevgilerini, saygılarını, özlemlerini dile getirdiklerini belirten Okumuş, "160 öğrenciyle güzel bir çalışma ortaya koyduk. Koreografimizi de hazırladık ve ortaya güzel bir çalışma çıktı. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

6. sınıf öğrencisi İpek Dila Aydın ise çalışmada yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlarımızla çok güzel bir çalışma yaptık. Atamızı sevgiyle, saygıyla, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)