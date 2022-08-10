FATİH BATTAR

Çorum’da 8 yıldır geleneksel olarak pilav yeme yarışması düzenleyen Pilavistan, artık her Pazar günü yarışma düzenleyecek ve 10 tabak pilav yiyene 1000 lira ödül dağıtacak.

Yarışma hakkında bilgi veren Pilavistan işletme sahibi Burak Karaca; “8 yıldır pilav yeme yarışması düzenliyoruz ve onlarca kişiye para ödülü kazandırdık. Aldığımız karar ile artık her Pazar günü pilav yeme yarışması düzenleyeceğiz. 10 tabak pilav yiyene ve 10 içecek içecek içen herkese 1000 lira para ödülü vereceğiz. Geçtiğimiz yarışmalarda rekoru kıran yarışmacılara ödül veriyorduk ama herkes kazansın diye artık 10 tabak pilav yiyen ve 10 tane içecek içen herkese bu ödülü vereceğiz. Pilavistan olarak her hafta düzenleyeceğimiz yarışmalarla herkese para dağıtacağız” dedi

İlk yarışmayı 21 Ağustos’ta düzenleyeceklerini belirten Karaca, 15 Ağustos’ta başvuruların başlayacağını söyledi.

Katılım şartlarını da açıklayan Karaca, 18 yaşından büyük herkesin yarışmaya katılabileceğini, 18 yaş altındakilerin ise velileri ile birlikte gelip şartnameyi imzalaması gerektiğini kaydetti.

Başvurular için şahsen Pilavistan’a gelinmesi gerektiğini dile getiren Karaca, daha önce katılıp para ödülü kazananlar yarışmaya katılamayacağını sözlerine ekledi.