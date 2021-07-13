100 yıl su sorunu yaşamayacaklar

FATİH AKBAŞ

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, inşaat çalışmalarının başladığı Kunduzlu Göleti İçme Suyu İsale Hattı ve Arıtma Tesisi projesinin son durumu hakkında istişarede bulundu.

Bayat Belediyesi’nde yapılan toplantıya İlçe Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, DSİ yetkileri ile yüklenici firmanın temsilcileri katıldı.

Projenin Bayat ilçe merkezi ve 28 köyün 100 yıllık su problemini çözeceğini kaydeden Milletvekili Erol Kavuncu, “Projenin bir an evvel tamamlanarak halkımızın hizmetine sunulması için tüm paydaşlarla çalışıyoruz. Hayati öneme sahip olan bu büyük projeyi inşallah en kısa sürede tamamlayarak hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Proje kapsamında sanat yapılarının yanı sıra 4 içme suyu deposu, bir içme suyu paket arıtma tesisi ile 37 kilometre uzunluğunda iletim ve şebeke hattı yapılacağını kaydeden Kavuncu, “Yüklenici firma ana hattı yapacak. Köylere bağlantısını ise İl Özel İdaremiz gerçekleştirecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2021, 17:48