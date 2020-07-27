112 Acil Çağrı Merkezi yakında hizmete giriyor

FATİH BATTAR

Yapımına 2016 Temmuz ayında başlanan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde yakında hizmete giriyor.

İçişleri Bakanlığı teknik ekibi tarafından testler ve kontrollerin gerçekleştirildiği 112 Acil Çağrı Merkezi’nin önümüzdeki ay faaliyete geçeceği öğrenildi.

Aselsan tarafından teknik altyapı çalışmaları tamamlanan Çağrı Merkezi’nin faaliyete geçmesi ile birlikte 110, 112, 122, 155, 156, 177 gibi acil yardım telefonları tek merkezden yönetilecek. Merkezde yangın, sel, deprem, kaza vb doğal afetlerde ve savaş sırasında bu merkezden anında kontrol edilebilecek.



Kaza ve yangında ihbar eden kişilerin bilgilerinin görüntüsünün de öğrenilebilecek merkezde asılsız ihbarların da önüne geçilmesi hedefleniyor.

GAMER’in da aynı binada hizmet verdiği Çağrı Merkezi açılış için gün sayıyor.

Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2020, 17:03