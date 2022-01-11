112’yi gereksiz meşgul edenlere para cezası

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi hattını acil yardım talep çağrıları dışında gereksiz yere meşgul ettiği tespit edilen 16 kişiye idari para cezası uygulandı.

Valilik’ten yapılan açıklamada, “Acil durumda 112’nin aranması konusunda vatandaşlarımızın daha duyarlı olmasını, gereksiz arama yapmamalarını istirham etmekteyiz. Çünkü ihtiyaç anında 112’ye ulaşmak isteyen bir vatandaşımızın can ve mal emniyetini riske atarak en temel haklarından mahrum kalmasına yol açabileceğimizi hatırdan çıkarmayalım.” ifadelerine yer verildi. (Haber Merkezi)