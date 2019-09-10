120 tıbbiyeli beyaz önlük giyip yemin etti

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Hitit Üniversitesi (HİTÜ) Tıp Fakültesi ‘Beyaz Önlük Giyme ve Öğrenci Yemin Töreni’ dün gerçekleşti.



15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksi’nde gerçekleşen törende, tıp eğitimi görmeye başlayan 120 öğrenci beyaz önlük giyerek yemin ettiler.

Törene katılan Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Danıştay 10'uncu Daire Başkanı Yılmaz Akçil, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ve Prof. Dr. Nurcan Baykam, Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, HİTÜ Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Çağatay Çağlar, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan ve akademisyenler Tıp öğrencilerinin önlüklerini giydirerek eğitimlerinde başarılar dilediler.

Öğrencilerin ailelerinin de büyük ilgi gösterdiği tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.





HİTÜ TIP, AFİLİASYONDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK

Sunuculuğunu Dr. Öğretim Üyesi Özlem Demirtaş’ın üstlendiği programın açış konuşmasını HİTÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurcan Baykam yaptı.

“Hastane koridorlarında artık beyaz önlüklü öğrencilerimiz dolaşıyor” diyen Nurcan Baykam, 3 dönem öğrencilerini kabul eden Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hususunda Sağlık Bakanlığı ile yapılan Ortak Kullanım (Afiliasyon) Protokolü’nün başarılı sonuçlar verdiğini anlatan Baykam, Çorum’un bu alandaki işbirliğiyle Türkiye’ye örnek olduğunu vurguladı.

Konuşmasında tıp eğitimi almaya başlayan öğrencilere, ailelerine ve akademisyenlere de seslenen Prof. Dr. Baykam, 2019-2020 Akademik Yılı’nın başarılı bir şekilde geçmesi dilekleriyle sözlerini tamamladı.



20 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ

HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Hitit Üniversitesi, henüz 13 yaşında, dinamik bir üniversite” dedi.



11 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksek okul ve 7 meslek yüksek okuldan oluşan üniversitede 253 programda 20 bine yakın öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağladıklarını dile getiren Öztürk, “Tıp öğrencilerimiz, bir kaç dönem Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü. Son 3 dönemdir de kendi bünyemizde eğitim-öğretime devam ediyoruz. Öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sağlık Bakanlığı afiliasyonu ile ortak hizmet verdiğimiz Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Türkiye'ye örnek olacak düzeyde bir iş birliği var. Alanında uzman hekimlerimiz, akademisyenlerimiz öğrencilere kaliteli eğitim imkanı sunuyor. Afiliasyon konusunda parmakla gösterilen bir hastaneye sahibiz. Hastanede bu yılın ilk altı ayında 1 milyondan fazla hastaya poliklinik hizmeti verildi. 250 bin acil, 25 bin civarında da yataklı tedavi hizmeti sunuldu.”

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile öğrencilerin mutluluğunu paylaşan Vali Mustafa Çiftçi ise 23 yıldır mülki idare amirliği yaptığını ve 5 fakülte bitirdiğini söyledi.

“Bitirdiğimiz fakültelerde bize ne 'hoş geldin', ne 'güle güle' diyen oldu, ne de önlük giydiren oldu” diyen Çiftçi, "Dolayısıyla Hitit Üniversitesi’ni kazanıp burada öğrencilik yapacaklar çok şanslı. Kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bugün önlüklerini giydikleri gibi okulu bitirip buradan mezun olmak da nasip olur” ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Meral Gülhan’ın hekimlik andını okutması ile devam eden tören, hekim adaylarına steteskop ve diğer hediyelerinin verilmesiyle son buldu.