13 yıldır dışarı çıkamayan kadına başkan çare oldu

FATİH BATTAR

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, dün gazetemizde çıkan ’13 yıldır dışarı yüzü görmedim’ başlıklı haberde 62 yaşındaki Elmas Tekin’in akülü araç isteğine kayıtsız kalmadı.

Telefonla Elmas Tekin’i arayarak durumunu öğrenen Aşgın, belediye olarak akülü aracı temin edeceklerini söyledi.

Aşgın, Elmas Tekin’in akülü aracı kullanabilmesi için her türlü rapor ve işlemleri de belediye olarak üstlendiklerini belirtti.

Başkan Aşgın’ın ‘Akülü aracı biz temin edeceğiz’ sözüne çok sevinen Elmas Tekin de; “Allah başkanımızdan razı olsun. 2008 yılında bir ameliyat oldum o günden bu yana yürüyemiyorum. Bacaklarım nedeniyle 13 yıldır doğru düzgün dışarı yüzü görmemiştim. İnşallah başkanımın sayesinde akülü araç ile dışarı gezebileceğim.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2021, 17:16