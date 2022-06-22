Çorum Belediyesi’nin Hobi Köyü Projesi kapsamında Slim Kent bölgesi Kuruçay mevkiinde ihale ile satışa çıkardığı 15 arsanın tamamı satıldı.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda Encümen huzurunda gerçekleştirilen ihalede, 15 arsa açık teklif arttırma usulü ile en az yüzde 25'i peşin kalanı en fazla 12 taksitle satışa çıkarıldı.

Yaklaşık 5 saat süren ihalede muammen bedelleri 150-190 bin lira arasında değişen fiyatlarla 270 ve 300 m2 büyüklüğündeki 15 arsanın tamamı, toplam 4.3 milyon liraya alıcı buldu.