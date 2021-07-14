'15 Temmuz bağımsızlık mührüdür'

EROL TAŞKAN

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, hain darbe girişimiyle başlayan 15 Temmuz’un karanlık gecesinin, milletin vatan sevgisiyle büyük bir zafere dönüştüğünü belirterek, “15 Temmuz, canı pahasına bağımsızlığından vazgeçmeyen milletimizin, son bağımsızlık mührüdür. Bu millet, her lazım geldiğinde bu mührü vurmaya hazırdır.” dedi.

Muharrem Gül, 15 Temmuz’un 60-80 darbelerine suskun kalan milletin, yeter artık dediği gün olduğunu ve canı pahasına vatanına göz diken iç ve dış mihraklara karşı vatanını savunduğunu dile getirdi.

Gül, açıklamasında şunları ifade etti;

“15 Temmuz tarihi, bu milletin tarihten gelen vatan-millet ve devlet sevgisinin son mührüdür. Vatan bazen sınırda, bazen sınırlar ötesinde, bazen de şehirlerin meydanlarında savunulur. 15 Temmuz, içimizdeki hainlerin dış güçlerle el tutup, devletimize kast ettiği gündür.

Tarih boyunca vatanı için gözünü kırpmadan düşman karşısında canı pahasına vatanını koruyan milletimiz, vesayet odaklarına, darbecilere de gerekli dersi tüm dünyanın gözü önünde vermiştir. 15 Temmuz, milletimizin yeniden diriliş tarihi olurken, tüm dünyaya da yenilmezliğinin mesajını vermiştir. Bir avuç çapulcunun hainliğinden öte, arkasındaki destekçilerinin de bu milletten tokat yediği 15 Temmuz zaferimiz, dünya durdukça dalgalanacak, milletimizin birliğine, dirliğine, devletimizin varlığına kast etmeye niyetli tüm şer odaklarının korkulu rüyası olarak hatırlanacak ve yaşatılacaktır. O karanlık gecenin zaferle taçlanmasının mimarları şehitlerimiz ve gazilerimiz başta olmak üzere, o zafere gerek meydanlara çıkarak gerekse dualarıyla destek veren herkese minnet ve şükranlarımızı bildiriyoruz.”