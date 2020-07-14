'15 Temmuz'da demokrasiye pranga vurmak istediler'

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yapan İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, "15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmanın; Türk devletinin işgali, Türk milletinin esareti ve Türk demokrasisinin hançerlenmesine yönelik bir ihanet ve acımasız bir terör saldırısı olduğunu unutmadık, unutmayacağız" dedi.

Tüm siyasi ve ideolojik kaygılardan azade biçimde sadece demokrasinin yaşatılması ve millet iradesinin üstün tutulması için FETÖ mensubu teröristlerle canı pahasına mücadele eden herkese şükranlarını sunduklarını belirten Özsaçmacı, "15 Temmuz gecesi demokrasiye pranga vurulmak istenmiş, millet iradesi Türk ve Türkiye düşmanları tarafından hain bir saldırıya uğramıştır. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombalanması ve asker kıyafetine bürünen canilerin vatandaşlarımıza silah doğrultması birer ihanet simgesi olarak tarihe geçmiştir. Şunun özellikle bilinmesi isteriz ki hiçbir bahane; demokrasiden kopuşa, silahlı müdahaleye ve ara rejim özlemlerine dayanak teşkil edemeyecektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, milletimizin vatan hainlerine karşı, ülkesine, devletine ve millî iradesine sahip çıktığı destandır. "O karanlık gecede kahramanca mücadele verirken şehit düşen vatan evlatlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı