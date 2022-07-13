15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle anılacak

Çorum Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü etkinliklerle anacak.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’u unutmamak ve unutturmamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Bu kapsamda şehrimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri düzenleyeceğiz” dedi.

Etkinlikler hakkında açıklama yapan Başkan Aşgın, “14 Temmuz Perşembe Türk Halk Müziği Konseri, 15 Temmuz Cuma Şehitlerimizin anısına kan bağışı, fener alayı yürüyüşü, Belediye Bandosu ve Mehter Takımı Konserleri, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua, Kahramanlık temalı zeybek gösterisi, Talha Bora Öge Şiir ve Türkü Konseri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Edoğan’ın konuşmaları yer alacak ve tüm camilerde okunacak sela ve demokrasi nöbetleriyle etkinliğimiz devam edecek” diye konuştu.

Başkan Aşgın, Kadeş Barış Meydanı’nda 15 Temmuz Cuma günü saat 21.00’da başlayacak etkinliklere herkesi davet etti. (Haber Merkezi)