MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuz 2016’da yaşadığımız hain darbe girişimini aziz milletimizin destansı direnişi ile bertaraf ettik. 251 vatandaşımızı şehit verdik. 2196 vatandaşımızsa gazi oldu. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ise sağlıklı sıhhatli uzun bir ömür niyaz ediyorum”dedi.

Türk milletinin milli ve manevi değerlerini istismar ederek devletin kılcal damarlarına nüfuz eden ihanet şebekesi FETÖ’nün, hakettiği cevabı 15 Temmuz’da aldığını belirten MHP Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, “15 Temmuz 2016 devletimiz, milletimiz ve aziz Türk milletinin geleceği adına bir dönüm noktası olmuştur. 15 Temmuz Türk milletinin yeniden diriliş destanıdır. Yeni Kapıda ilan edilen milli birlik ruhu Türk Milletinin emperyalizme asla boyun eğmeyeceği gerçeğinin vesikası olarak tarihimizdeki yerini almıştır. Yeni Kapıda vücut bulan Milli Birlik ve Dayanışma ruhu Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'in kararlı ve tavizsiz duruşlarıyla hayat bularak Cumhur İttifakını doğurmuştur. Devletin bekası ve milletin birliğinin her türlü siyasi hesabın üzerinde tutulması gerektiği anlaşılmıştır. Bizler bu birlik ruhu ve milli şuurla birbirimize sımsıkı sarıldıkça hangi şer odağı hangi hesabı yaparsa yapsın boşa çıkacaktır. 15 Temmuz sonrasında ihanet şebekesi çökertilip, sirayet ettikleri damarlar temizlendikçe her alanda daha güçlü, daha kararlı bir Türkiye olmaya devam ediyoruz”şeklinde belirtti.

Agah Karapıçak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Devletimiz bir yandan Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım eli uzatırken, bir yanda Coğrafyamızdaki güvenlik tehditlerine karşı amasız ve amansız bir mücadele yürütmektedir. İçeride ve sınırlarımızın ötesinde kararlılıkla yürütülen operasyonlarla terörün beli kırılırken, Müslüman Türk Milletinin yıllardır hasret kaldığı Ayasofya dan ezan sesi gök kubbeye muştulanmış, Karabağ’da emperyalizmin uşaklığını yapan Ermenistan’a vurulan tokatla da Turan'a selam yollanmıştır.

Devletimizin egemenlik ve bağımsızlık vurgusu tüm Dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Şükürler olsun ki Kıbrıs'ta, Mavi Vatan da ve Kafkaslar’da ki sesimiz her zamankinden daha da gür bir şekilde duyulmaktadır. Biz tek yürek oldukça devletimiz güçlenecek, devletimiz güçlendikçe milletimiz ve gönül coğrafyamız huzura ve refaha kavuşacaktır. Sorumluluğumuz büyük vebali ağırdır. Ucuz polemiklerle hamasetle kaybedecek vaktimiz yoktur. Devleti temsil makamında olan herkes, sadakatini sadece devletimize, minnetini ise yalnızca alemlerin Rabbi Allah’a duyacaktır. Hiç bir zümreye, hiç bir guruba mensup olmak, Türk milletinin şerefli bir evladı olmaktan ve Allah’a kul olmaktan daha üstün değildir. Nitekim Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in Türk milletine tavsiyesi şudur; "Önyargıları bir kenara bırakalım, birbirimize çatık kaşla bakmak yerine çevik bir iradeyle sahip çıkalım. Çözemediğimiz sorunları derin dondurucuya koyalım, Türkiye’nin gelecek haklarında, istiklal haysiyetinde milli birlik ve beraberlik şuuruyla, samimi bir üslupla buluşalım. Başka bir Türkiye yoktur. Sığınacak ve gidecek başka bir yurt yoktur." FETÖ ve benzeri yapılanmaların devletin ve milletin güvenliğine, geleceğine, tarihi gerçeklerine ne kadar zararlı oldukları sarsıcı ve somut tecrübelerle sabitleşmiştir. Aidiyet ve tabiiyeti doğrudan hukuksal çerçeveye bağlı olmayanların eninde sonunda devleti ele geçirme sapkınlığına heveslendikleri açıktır. Bu illetten kurtulmak hakikaten bir varoluş meselesidir. Aynı zamanda yaşanan acıklı travmalar bir ibret vesikasıdır. Türk devlet geleneğinin iki mühim ve müessir özelliğinden birisi adalet ise diğeri akıldır. Bu iki esas ışığında devlet yönetimi millete hizmetle mükellef ve mesuldür. Bizim ne kaybedecek vatanımız, ne bölünecek milletimiz, ne de yıkılacak bir devletimiz vardır. Milletin kaderi devletle bir ve aynıdır. Ecdadımızın zamanlar üstü çağrısı da bu ilkesel kararlılığa dayanmaktadır. Üç tarafı denizlerle, dört tarafı düşmanca hedeflerle çevrilmiş Türkiye'nin milli birlik ve kardeşlik bağlarını güçlendirmekten, sanal anlaşmazlıkları zayıflatmaktan, tehlikeli kutuplaşmaları bertaraf etmekten başka seçeneği yoktur. Çare milli kucaklaşmanın her zemine taşınması ve bunun tecellisidir. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün kıyamete kadar baki kalacağını, bu konuda aziz milletimizin her şeyi göze alacağını ikazla paylaşmak ve herkese de duyurmak istiyorum. Milletimiz müsterih olsun Türk Milliyetçileri ve Ülkücü Hareket var oldukça Türk Devletinin Bekası ve Türk Milletinin varlığı teminat altındadır. Tarihimiz şahittir ki; Allah canımızı sağ ettikçe, hiç bir hesap ve beklenti içine girmeksizin Aziz Milletimizin hizmetinde olmaya, gerektiğinde canımızı vermeye hazırız. Yürümezsek Hak yolda, Erimezsek Hak yolda, Çürümezsek Hak yolda, Gök Girsin, Kızıl Çıksın. Bu duygu ve düşüncelerle 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit olan 12 Çorum’lu kahramanımızı ve vatan mücadelesinde can vermiş olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun.” (Haber Merkezi)