15 Temmuz hain darbe girişiminin 3.yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan Vali Mustafa Çiftçi; “15 Temmuz’daki şanlı direniş yıllar geçse de asla unutulmayacaktır.” dedi

‘15 Temmuz bize tekrar gösterdi ki, bu topraklarda bizi biz yapan o ruh ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur.’ diyen Çiftçi; “15 Temmuz milletimizin ve devletimizin maruz kaldığı en büyük ihanete karşı şanlı direnişin yıldönümüdür. Türkiye 15 Temmuz gecesi tarihinin en alçak, en kanlı, en hain darbe girişimiyle karşılaşmıştır. Aziz Milletimizin geleceğini ipotek altına almak isteyen Fetullahçı Terör Örgütü kırk yıllık ihanet tertibatının en kanlı ayağını o gece sergilemiş ve milletin vergisi ile alınan silahlar, tanklar, uçaklar ve helikopterlerle yine milletin canına, birliğine, dirliğine kastetmiştir.” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi milletin tıpkı Haçlı Seferleri’nde, Çanakkale Harbi’nde, Malazgirt’te, İstiklal Savaşı’nda olduğu gibi bağımsızlığına, onuruna, istikbaline ve istiklaline kast eden hain elleri kırarak, iman ve inancın silahlardan daha üstün olduğunu, bir milletin esir edilemeyeceğini, o gece tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini belirten Çiftçi, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü; “Tanklar milletin üstüne sürülürken, milli iradenin tecelligâhı bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımız Muhterem Recep Tayyip ERDOĞAN’ın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut olarak; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu olmuştur. 15 Temmuz bize tekrar gösterdi ki, bu topraklarda bizi biz yapan o ruh ayakta oldukça Türkiye’yi yolundan alıkoyabilecek hiçbir kuvvet yoktur. 15 Temmuz’daki şanlı direniş yıllar geçse de asla unutulmayacaktır. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde gerçekleştirilen hain darbe girişimine karşı demokrasiyi, milli iradeyi, bu ülkeyi Türkiye yapan bütün değerleri savunmak uğrunda hiçbir tehlikeden çekinmeyerek canlarını feda eden ve gösterdikleri kahramanlıkla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, canlarını ortaya koyan şanlı gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.”