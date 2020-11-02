19 Buçuk Kafe açıldı

RECEP MEBET

Sevginur-Bayram Karakuş çiftinin sahibi olduğu 19 Buçuk Kafe, Osmancık Caddesi İkbalkent Kavşağı civarı numara 282/B’de hizmete açıldı.

Kendi fikirleri doğrultusunda ahşap ağırlıklı dekore ettikleri kafenin farklı konseptiyle dikkat çektiğini anlatan Bayram Karakuş, “Çorum’a nezih bir işletme kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“İşyerimizi açmamızda büyük emekleri olan babamız Murat Yıldırım’ın ismini de şükranla ifade etmek isteriz” diyen Karakuş, şark köşesi ve nostaljik fotoğraf köşesinin de yer aldığı kafenin dizaynında Çorumlu ustaların tecrübelerinden istifade ettiklerini kaydetti.

Memleketi Osmancık’ı kendi aralarında ‘19,5’ olarak ifade ettiklerini anlatan Karakuş, kafenin isminin de buradan geldiğini söyledi.

Doğum günü, evlilik teklifi, söz, aile ve akraba günleri, apartman yönetim toplantıları gibi buluşmalara da evsahipliği yaptıklarını dile getiren Karakuş, “Kahvaltı tabağı ve serpme kahvaltı, nohutlu pilav, mantı, tatlı ve tost türleri, simit, poaça, sıcak ve soğuk içecek çeşitlerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz” diye konuştu.

Haftanın yedi günü 06.00-22.00 saatleri arasında hizmet verdiklerini hatırlatan Karakuş, dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek isteyen herkesi 19 Buçuk Kafe’ye davet etti.