19 Mayıs için uçtular

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum Sportif Havacılık Kulübü yamaç paraşütü sporcuları Bayat semalarında uçtu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Bayat semalarında renk cümbüşü gerçekleşti. Her hafta farklı lokasyonlarda atlayış yaparak yamaç paraşütü sporuna ilgiyi arttırmayı amaçlayan Çorum'un yamaç paraşütü sporu ile tanınmasını amaçlayan Çorum Sportif Havacılık Kulübü, 19 Mayıs dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Daha önce 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Oğuzlar semalarında Türk Bayrağını dalgalandıran sporcular bu kez de 19 Mayıs'ta Bayat'ta bir uçuş gerçekleştirerek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Mücadelesini başlattığı bu anlamlı günde ulu önderimize layık bir nesil oluşturmanın gayretiyle ilimde, fende ilerlemenin yanı sıra sporla da zinde ve sağlıklı bir gençlik yetişmesi için Çorum özelinde Çorum Sportif Havacılık Kulübü üyeleri olarak ulu önderimize layık bir toplum oluşturmak için karınca misali çabalıyoruz. Bu çabamız her geçen gün yeni katılımlarla, yeni yerlerde yapılan çalışmalarla artıyor. 19 Mayıs'ın adına ve anlamına uygun olarak Bayat semalarında yaptığımız bu etkinliğe katılan tüm kulüp üyelerimize teşekkür ederiz. Ulusal kurtuluş mücadelemizin başladığı bugünün mimarı Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını saygı, hürmet ve minnetle anıyoruz. " dediler.