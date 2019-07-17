2 bin liralık hata

FATİH AKBAŞ

Çorum’da bir çay ocağı işletmecisi yanlış sayaç okuma yüzünden kesilen yüksek faturaya tepki için elektrik sayacının yanına ilginç bir uyarı yazısı astı. Ardından ise tahsil edilen fazla parayı geri alabilmek için mücadele başlattı.

Kısmet Çay Ocağı sahibi Yaşar Dinç, geçtiğimiz Ramazan ayında dükkan kapalı iken yanlış sayaç okuma nedeniyle kesilen yüksek elektrik faturasını iptal ettirmek için 4 aydır uğraşıyor. Yaşar Dinç, yaptığı başvurulara rağmen hala faturasını iptal ettirememekten şikayetçi.



SAYAÇ YANLIŞ OKUNUNCA FATURA KABARDI

Ramazan ayında gündüz dükkanın kapalı olduğu saatlerde gelen elektrik sayacı okuma elemanının bir önceki ayın endeksi olan 277 kWh yazacakken yanlışlıkla 2.777 kWh olarak sisteme girdiğini belirten Yaşar Dinç, “Bu yanlışlıktan dolayı da 1982,02 lira fatura kesilmiş. Otomatik ödeme olduğu içinde ben kesilen fatura ödendikten sonra fark ettim ve durumu hemen sayaç okumayı yapan ilgili firmaya ilettim. Onlarda elektrik abonesi olduğum firmaya durumu bildirmişler. Yapılan incelemede hata olduğunu kabul ettiler. Ancak fatura iptal edilmedi. Daha sonra ki aylarda mahsup edileceği belirtildi. Faturanın bir kısmı mahsup edildi ve borç 1531 liraya düştü. Ben faturamın iptal edilmesini istiyorum” dedi.



‘SERBEST TÜKETİCİLER SORUNLARINI ÇÖZMEKTE ZORLANIYOR’

İşletme olarak serbest tüketici olduğunu kaydeden Yaşar Dinç, “Gerek elektrikte gerekse internette serbest tüketici olan vatandaşlar sorunla karşılaştıklarında muhatap bulamamaktan şikayetçiler. Sorunların çözümü noktasında büyük zorluklar yaşanıyor. Devletimizin bu konu da gerekli düzenlemeleri yapmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2019, 19:48