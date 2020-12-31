2 köy karantinaya alındı

FATİH BATTAR

Çorum'un merkeze bağlı Atçalı ve Gökköy köyleri artan vakalar nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Atçalı ve Gökköy köyleri filyasyon,denetim,anonslar ve diğer tüm uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış nedeniyle 10 gün karantiya alındığı duyuruldu.

Karantina altına alınan yerleşim yerlerine giriş-çıkışlar kolluk kuvvetlerince sağlanırken, karantina süresince evlerden birbirlerine geçiş yasaklandı.

Mahalle halkının sadece acil ihtiyaçlar karşılanması suretiyle evlerinden dışarı çıkabilmelerine izin verilirken, karantina altındaki vatandaşların ihtiyaçlarını Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanacak.

Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 19:57