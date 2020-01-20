20 yaşındaki genç parkta öldürüldü

Çorum’da bir parkta tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Olay, Ulukavak mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, Atalay 2. sokakta bulunan bir parkta F.K. (20) ile C.D. (23) tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., yanında bulunan tüfekle F.K.’ye ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan F.K., olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli C.D ise kaçtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polisi arayarak haber verdi. İhbar zerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayda kullanılan tüfeğin parkın yan tarafında bulunan boş araziye atıldığı görülürken polis ekiplerinin yaptığı incelemede parkta 6 tüfek kapsülü bulundu.

Polis ekipleri cinayetle ilgili soruşturma başlatırken kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 12:21