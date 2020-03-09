200 aileye cansuyu oldular

Cansuyu Yardımlaşma Derneği, Çorum genelinde yaptığı son yardım çalışması ile toplam 200 aileye gıda paketi ve giysi yardımı dağıttı.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin, derneğin yardım çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek; “Dünyanın birçok bölgesine yardımlar ulaştırıyoruz ama önceliğimiz elbette kendi mahallemiz, kendi şehrimiz ve kendi ülkemizdir. Bizim ülkemizde de çok sayıda yardıma muhtaç insan yaşamaktadır ve biz elimizden geldiğince bu kardeşlerimize cansuyu olmaya çalışıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımıza da bu yardımları yaptıkları için teşekkür ediyoruz.” dedi.

‘HÜZNÜ VE SEVİNCİ BİR ARADA YAŞIYORUZ’

İhtiyaç sahiplerinin hüznü ve sevinci bir arada yaşadıklarını söyleyen Öztekin, “Yardıma muhtaç ve birçok sorunla boğuşmak zorunda kalan insanları görünce üzülüyor ve ufacık yardımlarla nasıl mutlu olduklarını görünce de sevince boğuluyoruz. Allah yardım etsin ve bizlere de onlara daha fazla sahip çıkma imkanı versin. Bizlere gelen kardeşlerimiz, yardıma ihtiyacı olanlara nasıl ulaştığımızı soruyorlar. Cansuyu derneğimize yapılan başvuruları değerlendirip, yerinde araştırma yaparak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin direkt kendilerine, bizlere verilen emanetleri ulaştırıyoruz. Siz de Cansuyu Derneğimizle iletişime geçerek bu kardeşlerimizin yüzünün gülmesine sağlayabilirsiniz. Bu kış günlerinde yardıma muhtaç kişileri unutmayan hayırseverlere teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah'ın da kıyamet günü onları unutmamasını niyaz ediyorum.” diye konuştu.