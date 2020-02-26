2019 yılında Çorum'da 3 bin 500 kişi evlendi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı evlenme-boşanma istatistiklerine göre, Çorum’da evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 3 bin 508 oldu.

Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 541 bin 424 oldu. Evlenen çiftlerin sayısı 2018 yılında 554 bin 389 iken 2019 yılında %2,3 azalarak 541 bin 424 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı binde 6,56 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı 2018 yılında 143 bin 573 iken 2019 yılında %8,0 artarak 155 bin 47 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı binde 1,88 olarak gerçekleşti.Ortalama ilk evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2019 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,0 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,9 yaş olarak gerçekleşti.Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu.



Kaba evlenme hızının 2019 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,89 ile Aksaray oldu. Bu ili binde 7,86 ile Adıyaman, binde 7,77 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,45 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,93 ile Tunceli, binde 5,19 ile Bayburt izledi.Yabancı gelin oranı yükseldi, yabancı damat oranı değişmedi.



Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenme oranları yıllara göre incelendiğinde, yabancı damat oranına göre yabancı gelin oranının arttığı görüldü. Yabancı gelinlerin sayısı 2019 yılında 23 bin 264 olup toplam gelinlerin %4,3'ünü oluştururken yabancı damatların sayısı 4 bin 580 olup toplam damatların %0,8'ini oluşturdu.