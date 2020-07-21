2020 yatırım bütçesi 4 milyar 642 milyon TL

M.BURAK YALÇIN

2020 yılının 3. İl Koordinasyon Toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Dün TSO’da gerçekleşen toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Tokat Vakıflar Bölge Müdür Vekili Yılmaz Kılınç, İller Bankası A.Ş Bölge Müdürlüğü Yapım Uygulamaları Müdürü Sabri İnce, belediye başkanları, kaymakamlar ve kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantının açış konuşmasını yapan Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da 2020 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait toplam 300 adet yatırım projesinin olduğunu belirterek, bu projelerin toplam maliyeti 4 milyar 642 milyon TL, 2020 yılı ödeneği 691 milyon TL, bugüne kadar harcanan tutar 431 milyon TL, nakdi gerçekleşme oranı da yüzde 38’dir” dedi.

YAĞBAT: 32 PROJEDEN 20’SİNDE ÖNEMLİ MESAFELER KAT ETTİK

Vali Çiftçi’den sonra söz alan Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat ise Çorum’u seçim dönemi hazırladıkları projelerle bölgesinin önemli merkezlerinden biri haline getireceklerini, şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak 32 projeden 20’sinde önemli mesafeler kat ettiklerini söyledi.

GÖNENLİ: KIRKDİLİM YOLU 1 EYLÜL’DE AÇILACAK

Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli de Çorum sınırları içerisinde 12 adet devam eden iş bulunduğunu, bunların toplam proje tutarının 2 milyar 949 milyon TL olduğunu, ihalelerin fiziki gerçekleşme oranının yüzde 45 olduğunu ifade etti.

Gönenli ayrıca kapanan Kırkdilim yolunun ise 1 Eylül’de açılacağını da sözlerine ekledi.

DİRİ: 2020’DE TAMAMLANAN PROJE YOK

DSİ 5. Bölge Müdür Yardımcısı Tolga Gökhan Diri de DSİ’nin toplam 62 projesinin olduğunu bunlara ayrılan tutarın 1 milyar 200 milyon 900 bin TL olduğunu, yıl içinde yapılan nakdi harcamanın 23 milyon 66 bin TL olduğunu açıkladı.

Projelerin durumu hakkında da bilgi veren Diri, 2020 yılı 3. dönem sonu itibariyle 29 projenin devam ettiğini, 33 projenin ihale edileceğini, şu ana kadar ise biten hiçbir projenin olmadığını kaydetti.

Toplantıda Vali Çiftçi, barajların doluluk oranı ile ilgili DSİ Çorum Şube Müdürü Murat Şerbetçi’ye soru yöneltti.

Murat Şerbetçi de kritik durumun olmadığını, yeterli oranda suyun olduğunu söyledi.