‘2022 DEVA yılı olacak’

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “2022 yılı, Genel Başkanımız Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği yıl olacaktır.” dedi.

Yeni yılların yeni başlangıçları da beraberinde getirdiğini ifade eden İl Başkanı Vargeloğlu, 2022 yılını DEVA yılı olarak adlandırdıklarını söyledi.

Vargeloğlu, yeni yıl mesajını şöyle sürdürdü: “2022’nin AKP iktidarından kurtuluş yılı ve Türkiye’mizin Ali Babacan dönemindeki gibi güçlü Türkiye olma yolunda yeni bir başlangıç yılı olmasını diliyorum. 2022 yılını ‘DEVA yılı’ olarak adlandırıyorum. Çünkü, son 5 yılı yıkım olan 19 yıllık AKP iktidarından kurtulduğumuz ve Genel Başkanımız Ali Babacan’ın Cumhurbaşkanı seçildiği yıl olacaktır. DEVA yılının başta Çorum’umuz, ülkemiz ve tüm insanlık için sağlık, mutluluk, başarı ve hayırlar getirmesini diliyor, tüm hemşerilerime en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” (Haber Merkezi)