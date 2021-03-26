21 yaşında kansere yenik düştü

FATİH BATTAR

Çorumlu genç, erken yaşta kansere yenik düştü.

3 yıldır Ankara'da kanser tedavisi gören 21 yaşındaki Halis Küpçü, yakalandığı amansız hastalığın pençesinden kurtulamadı. Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören genç, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelere rağmen hayata gözlerini yumdu.

Çorum'un Boğazkale ilçesine bağlı Yekbas köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Halis Küpçü, bugün Ankara Cimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saz çalmayı ve türküleri çok seven gencin ölümü Yekbas köyünü üzüntüye boğdu.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.



Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021, 16:17