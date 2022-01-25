22 yıldır rakipsiz başkan

EROL TAŞKAN

Belediye İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, 22 yıldır başarıyla sürdürdüğü Şube Başkanlığı’nda 6. Genel Kurulunun hazırlığını yapıyor.

Şen, 29 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel kurula da tek aday olarak başkanlığa tekrar aday oldu.

Gazetemizi ziyaret ederek genel kurul davetinde bulunan Belediye İş Çorum Şube Başkanı Mehmet Şen, Genel Yayın Yönetmenimiz Erol Taşkan’ı hafta sonu gerçekleştirilecek genel kurula davet etti.

Girdiği tüm seçimlere tek aday olarak katılan başarılı başkan, Çorum’la birlikte Çankırı, Amasya ve Yozgat bölgelerinde de hizmet veriyor.

17 belediyede toplam 1500 üyeye sahip olan Belediye İş Sendikası’nın başkanı olarak 22 yıl 3 aydır görev yaptığını ifade eden Mehmet Şen, “Alnımızın akıyla 22 yıl 3 aydır hizmet ediyorum. Ne üyelerimizi ne de evlatlarımızı yere bakıtıp, başlarını önlerine eğdirmedik.” dedi.

Büro görevlisi Samet Kır’ın da katıldığı ziyarette 12. Olağan Genel Kurul’la ilgili bilgi veren Mehmet Şen, genel kurulun 23 Ocak Cumartesi günü Anitta Otel’de saat 10,30’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2022, 18:02