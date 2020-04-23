‘23 Nisan’ı yüreklerde kutluyoruz’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümünü kutladı.

Bayramın bu yıl bir arada değil ama yüreklerde kutlandığını ifade eden Özsaçmacı, “Büyük Türk milletinin egemenliğinin ispatı olan 23 Nisan’ı hiçbir kişisel egemenlik yerine koydurmayacağız. Biz bu gerçeğin altını çizerek, ülkemizdeki tüm çocukların sağlıklı, çağın gereklerine uyumlu eğitimi alabilen, temel ihtiyaçları devlet tarafından karşılanabilen çocuklar olmaları için çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye’nin mutluluğunun çocukların mutluluğuna, Türkiye’nin gelişmesinin çocukların gelişmesine bağlı olduğunu dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu temel gerçeği unutmayalım diye 23 Nisan’ı hediye etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. kuruluş yıldönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı yürekten kutluyor; sevgi dolu kalpleri ve umutlu gözleriyle vatanımızın teminatı olan tüm çocuklarımızın bayramını tebrik ediyorum” diye konuştu.