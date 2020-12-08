25 kişilik şoför alımına 628 kişi başvurdu

FATİH BATTAR

Sağlık İl Müdürlüğü’nün İŞKUR üzerinden Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 25 şoför alımına 628 kişi başvurdu.

Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde 6 ay boyunca filyasyon ekibinde görevlendirilecek 25 kişi için İŞKUR İl Müdürlüğü’nde kura çekimi düzenlendi.

Çorum 2.Noter Başkatibi Ebubekir Bulat tarafından gerçekleştirilen kura çekiminde Çorum’da 4 kişi, Alaca, Bayat, Kargı, Mecitözü, Osmancık ve Sungurlu’da 2 kişi, Boğazkale’de 1 kişi, Dodurga’da 1 kişi, Laçin’de 1 kişi, Oğuzlar’da 1 kişi, Ortaköy’de 1 kişi ve Uğurludağ’da 1 kişi olmak üzere toplam 25 kişi kura ile belirlendi.

Kovid 19 nedeniyle kura çekimine vatandaşlar alınmayacak. Kura çekimi İŞKUR’un sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

14 Aralık’ta başlayacak işbaşı programı 11 Haziran 2021 sona erecek.

İşte çalışma programa katılma hakkı kazanan kişiler;

Çorum; “Arif Kaymak, Mustafa Koç, Göktan Mustafa Tütüncü, Mertcan Yücel

Alaca; “Hacı Ömer Atmaca, Suade Bıçak.”

Bayat; “Yusuf Can, Fatih Kara

Dodurga; “Hasan Hüseyin Sarkın

İskilip; “Niyazi Gündüz, Mustafa Çetin, Sefa Durmuş.”

Kargı; “Ercan Ezer, Numan Can Çorak.”

Laçin; “Gönülcan Karakuş.”

Mecitözü; “İhsan Kurşun, Halil Seçgel.”

Oğuzlar; “Hakan Afşar.”

Ortaköy; “Mustafa Bozkurt.”

Osmancık; “Kadir Taş, Yalçın Çevik.”

Sungurlu; “İsmail Yavçin, Osman Uslanmaz.”

Uğurludağ; “Murat Karagül.”

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2020, 19:55