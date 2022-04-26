25 milyar liralık yatırım, 25 bin istihdam

M.BURAK YALÇIN

MÜSİAD Çorum Şubesi üyeleri dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi.

Velipaşa Hanı’ndan düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gelecek Partisi Bölge Koordinatörü Rumi Bekiroğlu, MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, Genç MÜSİAD Başkanı Erdem Arslan, SGK İl Müdürü Duran Cesur ve MÜSİAD üyeleri katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program açış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun, pandemi sürecinin etkisinin iyice azaldığını ve bu dönemde faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini belirterek, “Haziran ayında yaklaşık bin iş insanının katılacağı Türk-Arap İş Zirvesi, akabinde gerçekleştireceğimiz ABD iş gezisi ve Çorum Şubesi olarak yapacağımız Azerbaycan ziyaretini yakın dönem etkinliklerimizden sadece bir kaçı olarak sayabiliriz. Üyelerimizin katılımları ile bu ve buna benzer programlardan en üst düzeyde faydayı hem işletmelerimiz hem de ilimiz için sağlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Somalı, 2022 yılında toplam 25 bin kişiye ek istihdam sağlayacak 25 milyar liralık yatırımı hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye ekonomisine katkıda bulunacak, refah seviyesini artıracak adımlar atmayı planladıklarını aktaran İsmail Somalı, “Bu adımların başında Anadolu Üretim ve Yatırım Hareketi geliyor. MÜSİAD, Anadolu'nun rekabete açık ve küresel pazara girmeyi başaran üreticilerine her zamankinden çok daha fazla güveniyor ve önem veriyor. Aralarında büyük şehirlerin de bulunduğu 20'yi aşan ilde ve 40 farklı lokasyonda gerçekleştirilen yatırımlarla ihracat odaklı üretim mekanizmasına dinamizm kazandırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ilk etapta Samsun'da 7,6 milyar lira, Adana'da yaklaşık 4 milyar lira, İzmir'de 1,6 milyar lira ve Sakarya'da 660 milyon lira olmak üzere toplam 25 milyar liraya yaklaşan bir yatırım hedefimiz vardı. Bunu da inşallah 2022 yılı içinde tamamlayacağız. Tüm bu yatırım sürecinde de 25 bine yakın ek istihdam sağlamayı Allah nasip ederse hedefliyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da MÜSİAD gibi kuruluşlarla gurur duyduklarını vurgulayarak, “MÜSİAD üyesi olmak, iş adamı olmak, güçlü müslüman olmanın ne kadar kıymetli olduğunu özellikle zor zamanlarda müşahede ediyoruz. Ne zaman bir fakir fukaranın ihtiyacı olsa, nerede yetim öksüz olsa MÜSİAD vb. Kuruluşlara dönüyoruz. Beklenen olmak kıymetli bir şey. MÜSİAD gibi kuruluşlarımızla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından program sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2022, 20:20