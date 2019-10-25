‘250 yataklı Devlet Hastanesi’ni ilimize kazandıracağız’

FATİH BATTAR

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in Çorum’da eski hastane incelemesi ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, 2007 yılında inşa edilen 250 yataklı eski Devlet Hastanesi C bloğu ile ilgili Ankara’dan Gazi yada ODTÜ Üniversitesi’nden bir heyet geleceğini ve son bir rapor hazırlayacağını söyledi.

Gazi yada ODTÜ Üniversitesi’nden gelen heyetin eski hastane ile ilgili son bir rapor hazırlayacağını aktaran Ceylan; “İnşaatlardan sorumlu Bakan Yardımcımız Halil Eldemir, Çorum’a gelerek eski hastanenin durumunu yerinde gördü. İncelemeler sırasında bura ile ilgili kafalarında olumlu düşünceler vardı. İnceleme sonrası yaptığımız istişare toplantısı sonucunda Ankara’dan Gazi yada ODTÜ Üniversitesi’nden bir heyet gelecek ve son bir rapor hazırlayacak. Benim gördüğüm kadarıyla bura ile ilgili fazla bir güçlendirme maliyeti çıkmayacak gibi. Rapor sonunda sıfır güçlendirme de çıkabilir. İnşallah 250 yataklı devlet hastanenimizi ilimize kazandıracağız.” dedi

ONKOLOJİ MERKEZİ İÇİN BAKANLIKTAN RUHSAT ALDIK

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’in Çorum ziyaretinde ayrıca bir müjdeli haber daha aldıklarını ifade eden Ceylan, Onkoloji Merkezi için bakanlıktan ruhsat alındığını söyledi.

Bakan Yardımcısı Halil Eldemir’le Onkoloji Merkezi’nin açılmasıyla ilgili bir anlaşma sağladıklarını kaydeden Ceylan, Onkoloji Merkezi’nin sadece Çorum’a değil, bölgeye hizmet edeceğini belirtti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Onkolojik ameliyatların başarıyla yapıldığını ve sadece Çorum’a değil çevre illere de hizmet verildiğini dile getiren Ceylan; “Kanser hastalarının tedavilerini tamamen ilimizde yapabilmek adına ilimize Onkoloji Merkezi kurulmasını önemsiyoruz.” dedi

DİŞ HASTANESİ İHALEYE ÇIKIYOR

Ceylan son olarak Diş Hastanesi’nin de ihaleye çıkacağının müjdesini verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2019, 15:57