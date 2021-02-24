257 üreticiye süt sağım makinesi dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çorum Valiliği İl Özel İdaresi işbirliği ile süt sağımında hijyenin sağlanması ve küçük aile işletmelerinin desteklenmesi projesi kapsamında süt sağım makinesi dağıtımı için kura çekimleri gerçekleştirildi.

Proje kapsamında küçük aile işletmelerini geliştirmek, makineli sağıma geçmek amacıyla 13 ilçede müracaatta bulunan toplam 552 üreticinin 257’sine süt sağma makinesi dağıtımı yapılacak.

Vali Yardımcısı Recep Yüksel başkanlığında Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Serdar Doğan, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan ve Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı’nın da aralarında bulunduğu heyetle yapılan kura çekiminde süt sağım makinesi almaya hak kazanan 257 üretici belirlendi. Kura çekiminde asil ve yedek olmak üzere belirlenen üreticilere en kısa sürede dağıtımlar gerçekleştirilecek.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Recep Yüksel, “Süt sağımında makine kullanımı, süt sığırcılığının en önemli parametrelerinden birini oluşturmaktadır. Elle sağım işlemi daha fazla iş gücü gerektirmekte, zaman kaybına neden olmakta ve sağılan sütün temiz ve hijyenik olmamasına neden olmaktadır. Bu sorunları ortadan kaldırmak adına 257 adet süt sağım makinesini üreticilerimizle buluşturmanın haklı gururunu yaşıyoruz.” dedi.

Proje sayesinde daha fazla işletmede süt sağım makinesi kullanılacağını ifade eden Yüksel, “Makineli sağım sayesinde süt sağım işlemi daha kısa sürede tamamlanacak, işgücü büyük oranda azalacak, süt verimi artacak ve elde edilen süt daha temiz ve hijyenik olacaktır. Makineli sağım ile %20 oranında süt artışı sağlanacak ayrıca meme hastalıklarının önüne geçilecektir. Üreticilerimiz rahat çalışacak, daha çok ekonomik kazanç elde edebilecek ve ilimiz hayvancılığı gelişecektir.” diye konuştu.