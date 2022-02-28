‘28 Şubat'ın işbirlikçileri de hesap vermeli'

Çorum İnsani Değerler Platformu, 28 Şubat post-modern darbesinin 25.yıl dönümü nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaparak, 28 Şubat sürecini milletin inanç değerlerine ve insan haklarına, demokrasiye ve özgürlüğe karşı iç ve dış düşmanlar tarafından açılan ‘topyekün savaş’ olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

28 Şubat 1000 yıl sürecek denilerek, toplum bilinci iğfal edildiğini belirten İDP, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Siyasi ve dini görüşü nedeniyle kişiler ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarına aykırı uygulamalara maruz kalmış, milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. Bu süreçte, kızlarımız fiili ve psikolojik şiddete maruz bırakılmışlardır. İkna odalarında niceleri, darbeci zihinlerce dinî tercihleri hiçe sayılarak başörtülerini çıkarmaya zorlanmıştır. Bu odalarda sözde ikna çabalarına, özünde ise ağır psikolojik travmalara maruz bırakılan kızlarımızın çoğu başarıyla kazandıkları üniversitelerdeki eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Milletimiz bu süreçte demokratik olgunluğunu bırakmamıştır. 28 Şubat Post-Modern darbesi ile emellerine ulaşamayan iç ve dış mihraklar, ihanet çalışmalarını 15 Temmuz hain darbe girişimi ile devam ettirmişler, ancak milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kahramanlıkla tarihe gömülmüşlerdir. Medyadan yargıya, sivil toplum kuruluşlarından bürokrasiye kadar çok geniş yelpazede, 28 Şubat karanlık sürecinin doğrudan veya dolaylı parçası haline gelen diğer faillerin de kamuoyu önünde hesap vermesi gerekmektedir. İnsani Değerler Platformu olarak, 28 Şubat Post-Modern Darbesinin neden olduğu insan hakları ihlalleri ve halen devam eden mağduriyetlerin bir an önce giderilmesinin de insan haklarının gereği olduğuna inanıyoruz. Ayrıca Rusya'nın haksız olarak Ukrayna'ya girmesi ve sivil halkları katletmesi; bir kısmının diğer ülkelere göçe zorlanması insan hakkına ve onuruna yakışmamıştır. Aynı kök ya da kardeş denilecek ülkelerin gücü eline alınca istediği gibi hareket edip komşu ülkenin toprağına göz dikmesi akılla, mantıkla ve özgürlüklerle izah etmekte zorlanıyoruz. İnsani Değerle Platformu olarak, savaşın bir insanlık suçu olduğunu bir kez daha söylüyoruz. Haksızlık kimden gelirse gelsin daima mazlumun yanındayız.”

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2022, 19:22