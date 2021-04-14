3 ayda 411 kişiye 672 bin lira koronavirüs cezası

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Çorum'da 2021 yılında 3 ayda 411 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 672 bin lira para ceza kesildiği açıklandı.

Kovid 19 tedbirleri kapsamında ekipler tarafından araç megafonlarından ve yüz yüze yapılan uyarılara rağmen, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine istinaden, fiziki mesafe kuralına uymayan 118 kişiye 248 bin 961 lira, maskesiz dolaşmama kuralına uymayan 142 kişiye 71 bin 459 lira karantina ihlalleri sebebiyle 17 kişiye 30 bin 535 lira, kapalı alanlarda yapılan işlemlerden 134 kişiye 321 bin 542 lira ve diğer ihlallerden toplam 672 bin 497 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi.