İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim Ekipleri, izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 2 kişiyi tutanakla tespit ederek yurda yerleştirdi.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade edilerek şu bilgiler verildi: “31 Aralık - 8 Ocak tarihleri arasında Çorum merkez ve ilçelerinde 25 ihbar alındı.

Bu ihbarlara Mahalle Denetim Ekipleri tarafından gerekli işlemler yapıldı. Bununla birlikte yine merkez ve ilçelerinde 3 bin 122 kişi denetlendi. Ayrıca denetim ekiplerince 10 bin 490 işyeri ve kişiler gerek gelen ihbarlar neticesinde gerekse resen denetlenerek gerekli uyarılar yapıldı. İzolasyon kurallarına uymayan kişilere tutulan 52 adet tutanak İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderildi. Maske, temizlik ve mesafe kurallarını ihlal eden 219 işyeri ve kişiler için birinci ihlal uyarısı yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi Saha Denetim Ekipleri aynı tarihler arasında evlerinde izolasyonda olmaları gerekirken izolasyon kurallarına aykırı hareket eden 2 kişiyi tutanakla tespit ederek yurda yerleştirdi.

8 Ocak tarihi itibariyle 2 kişinin, kalan izolasyon sürelerini tamamlamak üzere yurtta karantinasının devam ettiği belirtildi.

