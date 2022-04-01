Çorum'un Oğuzlar ilçesindeki baraj gölünde bulunan 3 bin metre sahipsiz balık ağına el konuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iç sularda av yasağının başlamasıyla kaçak avlanmayla mücadele kapsamında kentteki akarsu, göl ve göletlerde denetim yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde, Obruk Barajı gölünde sahipsiz ağların bulunduğu tespit edildi.

Yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki balık ağı, jandarma ekiplerinin de yardımıyla baraj gölünden çıkarıldı, ağlara el konuldu.

(AA)