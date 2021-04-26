HABER-YORUM/FATİH BATTAR

Haftalık koronavirüs vaka sayısının yüz binde 500’e dayandığı Çorum’da 82 saatlik kısıtlamanın ardından cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu.

Gazi ve İnönü Caddesi’nde 3 günlük kısıtlamanın ardından kendini sokağa atan vatandaşlar, PTT, banka, market, mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Sosyal mesafe hiçe sayılırken, vaka sayılarını düşürülmeye çalışıldığı ortamda istenmeyen görüntüler oluştu.

Koronavirüs vakalarındaki artışın durdurulamadığı Çorum’da vatandaşlar, denetimlerin artırılması yönünde görüş bildirdi.

Kademeli normalleşmenin başladığı 1 Mart tarihinden bu yana vaka sayılarındaki artışın önlenemediği Çorum’da, vaka sayısı yüz binde 500’e dayandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vaka sayılarının düşmesi için geçtiğimiz haftalarda kısmı kapanma kararlarını açıklamış ve yeni koronavirüs tedbirleri hayata geçirilmişti.

Çorum’da hafta içinde özellikle market, PTT, mağazalarda oluşan yoğunluk dikkat çekerken, hafta sonunu evinde geçiren vatandaşların hafta içinde kendini dışarı attığı görüldü.

Kısmı kapanma kararlarının ardından hafta içinde sokağa çıkma kısıtlama saatleri yeniden belirlenen 65 yaş üstü vatandaşlar ve 18 yaşın altındaki gençlerin yasak saatine uymadıkları gözlenirken, hafta sonu ise vatandaşlar kısıtlamayı ihlal ediyor.

Hafta sonu ekiplere gün boyu kentin birçok noktasından sokağa çıkma kısıtlamasının ihlal edildiğine dair ihbarlar gelirken, polis ekipleri vatandaşları uyarmasına rağmen polis ekiplerinin bölgeden ayrılmasının ardından kural ihlallerine devam edildiği dikkat çekti.

Kısıtlama kurallarına aldırış etmeyen vatandaşların bazıları yürüyüş yaptı, bazıları da banklarda oturarak güneşlendi. Kimi vatandaşlar ise parklarda çocukları ile vakit geçirdi. Vatandaşların bir çoğunun markete çocukları ile girdikleri görüldü.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Türkiye genelinde vaka sayıları 40 binin altına düşse de bilim kurulu üyeleri tam kapanmanın şart olduğunu açıkladı.

Çarşamba günü başlayacak olan Ramazan Bayramı arefesini de içine alan perşembe, cuma, cumartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı'ndaysa hareketliliğin en aza indirilmesi için Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 20:11