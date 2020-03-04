‘30 bin üyemiz baskıyla tehditle istifa ettirildi’

M.BURAK YALÇIN

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, 31 Mart seçimlerinden sonra 30 bin üyelerinin baskı ve tehditle sendikalarından istifa ettirildiğini iddia ederek, “CHP ve HDP’li belediyeler sendikadan istifa etmeyenleri sürdüler, işten attılar. Adeta işçilere eziyet ve zulüm ettiler” dedi.

Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi tarafından İşyeri Temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi.

Önceki akşam EsmaHall’da gerçekleşen toplantıya Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu, Öz Sağlık-İş Sendikası İl Başkanı Hüsnü Aykan, Öz Toprak-İş Sendikası İl Başkanı Elvan Gayretli, Öz Büro-İş Sendikası İl Temsilcisi İsmail Karakaş ve işyeri temsilcileri katıldı.

KÖROĞLU: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Toplantıda konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi Başkanı Mustafa Köroğlu, Çorum’da Hizmet-İş’in çok iyi bir noktada olduğunu belirterek, “Toplu sözleşmelerde üzerimize düşeni yaptık. 2020’nin 6’ncı ayına kadar toplu sözleşme yapılmaz denilmesine rağmen yetkiyi aldık, yaptık. İdarecilerle ilişkilerimiz iyi. Bizleri kırmadılar. Çorum şubesi Türkiye’de tarih yazdık. Bunları sizlerle yaptık. Tek yumruk olursak kimse bizle yarışamaz. Masada haklarımızı da güzelce anlaşarak daha iyilerini alırız” dedi.

ÖZDEMİR: ÇORUM ÖRNEK ŞUBELERİMİZDEN

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir de Çorum şubesinin kendi problemlerini çözen bir şube olduğunu dile getirerek, örnek şubelerinden birisi olduğunu söyledi.

‘İSTİFA ETMEYENLER YA İŞTEN ATILDI YA DA SÜRGÜN EDİLDİ’

31 Mart seçimlerinden sonra Hak-İş’e ve Hizmet-İş’e bir saldırı başladığını ileri süren Halil Özdemir, özellikle CHP ve HDP’li belediyelerde daha belediye başkanlarının mazbatayı almadan işçilere baskı yaptığını ve tehdit ettiğini iddia ederek şunları söyledi: “30 bine yakın üyemiz zorla, baskıyla, tehditle sendikasından istifa etti. Bunu belediye başkanları yaptı. Sendikadan istifa etmeyenleri sürdüler, işten attılar. Adeta işçilere eziyet ve zulüm ettiler. Ücret sendikacılığı yapmayan bir sendikayız. İşçimize, emekçimize kimse dokunamaz diyoruz. Dikleşmiyoruz ama dik duruyoruz. Hakkımızı kimseye yedirmiyoruz. Bunu da sizin sayenizde yapıyoruz.”

Belediye’nin kadrosuna geçen işçilerin Belediye’deki 30 yıllık kadrolu personelle aynı haklara sahip olduğunu da ifade eden Özdemir, emekleri sömürenlerin de aradan kalktığını söyledi.

‘TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE HERKES HAKKINI ALACAK’

2020’nin 6’ncı ayından itibaren toplu iş sözleşmelerinin yapılacağını da açıklayan Özdemir, “Kamudakilerin sözleşmesi de 10’uncu aydan itibaren yapılacak. Herkes hakkını alacak. Kamuda çalışan memurlar kadroya hazmedemediler, arkadaşlarımıza mobbing uyguluyorlar. Önceden istedikleri şekilde oynuyordular şimdi oynayamıyorlar. Hala büyük sıkıntılarımız var. Kamuda çalışanların ikramiye sıkıntıları var. İşçilerin vasıfları var, gece çalışanlar var. İnşallah bunlar toplu iş sözleşmesi ile düzelecek. Eksikliklerimiz var ama çok da büyük yol aldık” ifadelerini kullandı.