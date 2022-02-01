FATİH BATTAR

Çorum’da Yeniyol Mahallesi Muhtarı Seydi Demiray, ihtiyaç sahipleri için hayırseverler tarafından toplanan yardımlarla 30 ton kömür dağıttı.

Yaklaşık 25 yıldır Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı yapan Seydi Demiray, ihtiyaç sahibi aileleri yine unutmadı.

Sosyal sorumluluk projeleri ve örnek davranışları ile Çorum halkının takdirini toplayan Demiray, başlattığı kampanya çerçevesinde yardımseverlerin destekleriyle temin edilen kömürleri vatandaşların evlerine teslim etti.

Soğukların iyice kendini hissettirmesinin ardından harekete geçen Demiray, hayırseverler yardımıyla 30 ton kömür alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Kış ayı boyunca yaklaşık 100 ton kömür dağıttıklarını belirten Demiray; “Bu kış zorlu geçiyor. Hem soğuk hem de kar yağışı iyice etkisini gösterdi. Biz de vatandaşlarımızın mağdur olmaması için hayırseverlerden destek istedik ve yaklaşık 30 ton kömür satın aldık. Bugün de ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağız. Bu soğuk kış günlerinde insanlarımızın sıcak bir yuvada üşümemesini sağlamak amacıyla başlattığımız kampanyamıza destek veren katkı sağlayan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum onlar bizim gizli kahramanlarımız sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.