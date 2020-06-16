‘30 yıl geçti, emekli ikramiyemi alamadım’

RECEP MEBET

Çorum Emekliler Derneği eski Başkanı Elvan Bayatlı (83), 30 yılı aşkın süredir emekli ikramiyesini almayı beklediğini söyledi.

20 yıldan fazla çalıştıktan sonra 1989 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli olduğunu anlatan Elvan Bayatlı, Emekli Sandığı ile SGK arasındaki anlaşma yüzünden emekli ikramiyesini alamadığını kaydetti.

İlerleyen yaşına rağmen hak arama mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Bayatlı, yıllardır Ankara’ya mektup ve dilekçe yazmaktan usandığını ifade etti.

İmkanları sınırlı olduğu için meseleyi hukuki platforma taşıyamadığını öne süren Bayatlı, yazışmalarına cevap verilmediğini iddia etti.

“Başkaları da benim düştüğüm sıkıntıya maruz kalmasın” diyerek yaşadığı süreci basına taşımaya karar verdiğini söyleyen Bayatlı, yetkililerden acilen çözüm beklediğini sözlerine ekledi.