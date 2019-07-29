33 bin 842 ziyaretçi ağırladık

MURAT ÇETİN

2019'un ilk 5 ayında, müzeler ve örenyerlerini ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının 33 bin 842 olduğu öğrenildi.



Çorum Müzesi, Alacahöyük Müzesi-örenyeri ve Boğazköy Müzesi-örenyerini ve Hattuşa Örenyerini toplam 29 bin 111 yerli turist ziyaret ederken, yabancı ziyaretçi sayısı ise 4 bin 731 kişi olarak belirlendi.

İlk 5 ayın istatistik bilgilerine göre yerli ve yabancı turist ziyaretçi sayıları şu şekilde gerçekleşti;

"Çorum Müzesi 11 bin 326 yerli ziyaretçi ve 175 yabancı ziyaretçi olmak üzere toplam 11 bin 501 ziyaretçi ağırladı.

Alacahöyük Müzesi ve örenyerini ziyaret eden 7 bin 754 yerli turist, 296 yabancı turist olmak üzere toplam 8 bin 50 kişi ziyaret etti.

Boğazköy Müzesi de 2019'un ilk 5 ayında 3 bin 206 yerli, 340 yabancı olmak üzere toplam 3 bin 546 kişi tarafından ziyaret edildi.

Hattuşa örenyeri de 6 bin 825'i yerli, 3 bin 920'si yabancı olmak kaydıyla toplam 10 bin 745 kişiyi ağırladı.

Çorum müzeleri ve örenyerlerini ziyaret eden turist sayıları, 29 bin 111 yerli, 4 bin 731 yabancı olmak üzere genel toplamda 33 bin 842 olarak gerçekleşti.