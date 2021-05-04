3564 öğrenciye kitap çeki hediyesi

RECEP MEBET

Çorum Kültür ve Turizm Derneği’nce hazırlanan ‘Çocuklar Okusun Diye’ adlı proje tamamlandı.

Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında 3.564 öğrenciye 15’er TL’lik kitap çeki hediye edilecek.

Proje kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasının sonuçları geçtiğimiz günlerde Çorum Valiliği’nin ev sahipliğinde açıklandı.

Vali Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğindeki programa Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Müdür Yardımcısı Fatih Tophan, Çorum Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Yaşar Budak ve Başkan Yardımcısı Atakan Akman da katıldı.

Çocukların kitaba erişimini kolaylaştırmak ve okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini desteklemek amacıyla hazırlanan proje dahilinde oluşturulan 55 bin 560 TL’lik temsili hediye çeki, Dernek Başkanı Yaşar Budak tarafından Vali Mustafa Çiftçi’ye teslim edildi.

Yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik eden Vali Çiftçi, projede emeği geçenlere ise teşekkür etti.