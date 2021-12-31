40 yıllık esnaf başkanlığa aday oldu

FATİH BATTAR

Şoför esnafından Yaşar Eren, 16 Ocak’ta yapılacak Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı için adaylığını açıkladı.

Kamyoncular Garajı’nda şoför esnafı ile bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenleyen Eren, şoför ve nakliye esnafının hizmetine talip olduğunu belirtti.

40 yıldır nakliyecilik ve şoförlük yaptığını yaptığını ifade eden Doğan, odanın sorunlarını çok iyi bildiğini belirterek; “Seçilirsem bütün oda üyelerine eşit hizmet vereceğim. Amacımız şoför ve nakliyeci esnafının sorunlarını çözüme kavuşturarak odayı en iyi şekilde temsil etmek. Bütün oda üyelerimizin hizmetine talibiz.” dedi

Şoför ve nakliyeci esnafına sahip çıkmak için bu yola çıktıklarını aktaran Eren; “Biz makam mevki sevdasında değiliz. Amacımız oda üyelerimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Bu yüzden 16 Ocak’ta yapılacak Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası seçimlerinde destek bekliyoruz.” şeklinde konuştu