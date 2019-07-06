‘4/B sözleşmeli personelin mağduriyeti giderilmeli’

652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca; 4+2 yıl çalışmaya tabi sözleşmeli personellere, çalışma sürelerini 3+1 olarak tamamlamaları halinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadroya geçirilmeleri sağlandı.

Yapılan bu düzenlemenin, kamuda 4/B statüsünde görev yapan kamu çalışanlarının bazıları için önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu belirten Türk Tarım Orman Sen Çorum Şube Başkanı Necati Gül, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.



Düzenlemenin diğer hizmet kollarında da görev yapan, aynı statüdeki kamu çalışanları için de önemli bir beklenti olduğunu ancak yapılan düzenlemede başta Tarım ve Ormancılık Hizmet kolu olmak üzere diğer hizmet kollarındaki bütün 4/B sözleşmeli personellerin kapsama alınmamış olmasının, ilgili personeli derinden üzüp, büyük hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.



Gül, konuya ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bu düzenlemeden sonra, ülkemizin en ücra köşelerinde ülkemiz tarım ve hayvancılığı için özveri ile çalışan personelimizin kendilerini öteki ve ayrıştırılmış olarak gördükleri aşikârdır. Çünkü bahse konu çalışanlarımız şu anki pozisyonda çalışmaya devam etmeleri halinde mazeret grubu dahil (eş durumu, sağlık, eğitim vb.) tayin olma hakkına sahip değildir. Bu durum çalışanlarımızın aile bütünlüğünü ciddi anlamda sıkıntıya sokarak ailelerin dağılmasına kadar giden mağduriyetlerin yaşanmasına sebep olmaktadır. Yine bahse konu personelin görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarına girme hakları yoktur. Özellikle 5. ve 6. bölgede görev yapan çalışanlarımız bu statüde oldukları sürede çakılı kadro olarak çalışacakları için çok ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadır.

Bilmenizi isteriz ki, üyemiz olsun veya olmasın yetkililere ulaşamayan binlerce sözleşmeli çalışanımız bizleri arayarak bu konularda yaşadıkları sıkıntıları bizimle paylaşıp kendileri adına bu durumu devlet büyüklerimizle paylaşmamızı talep etmektedirler.



Malumunuz üzere; devlet memurluğunda verimliliğin artması için memurlarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması, çalıştıkları kurumlarda iş huzuru ve iş barışının sağlanmış olması büyük önem arzetmektedir.

Açıklamaya çalıştığımız sebeplerden dolayı 4/B sözleşmeli personelin tamamının 3+1 yıl çalıştıktan sonra 4/A kadrosuna geçme hakkının sağlanması, çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını olumlu yönde etkileyeceği için memuriyette verimliliğin artmasını sağlayacağı açıktır.



Bu nedenle, yapılacak yeni bir düzenleme ile 4/B sözleşmeli personel adına, yukarıda bahsedilen mağduriyetlerin giderilmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere yerelde milletvekilimiz Meclis’te Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi Sayın Ahmet Sami Ceylan ve diğer vekillerimizden destek bekliyoruz.”