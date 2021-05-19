5 köyün ortak çilesi

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Çorum merkeze bağlı 5 ayrı köye ulaşımda kullanılan Aksungur-Kozanlar-Sırıklı-Hacıpaşa-Tatar Grup Yolu’nun asfaltlanması isteniyor.

Yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Fatih Günaydın, “15 kilometrelik toprak yol yazın tozdan, kışın çamurdan geçilmiyor” dedi.

‘KAZALARA SEBEBİYET VERİYOR’

İskilip Yolu 6. kilometreden başlayan ve 100’ü aşkın hanenin şehre ulaşamını sağlayan yolun mevcut haliyle pek çok kazaya sebebiyet verdiğini anlatan Günaydın, söz konusu güzergâhın o yörede asfalt olmayan tek yol olduğunu söyledi.

“Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerimiz, ulaşım konusunda yıllardır bu çileyi yaşıyor” diyen Günaydın, yetkililere seslenerek acilen çözüm beklediklerini sözlerine ekledi.