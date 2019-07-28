5 ülkenin ordusuna askeri bıçak ihraç ediyor

FATİH BATTAR

Çorum’da askeri tip ve avcı tipi bıçak üretimi yapan Abdulsamet Poyraz, ürettiği bıçakları 5 ülkenin ordusuna satıyor.

İsveç’ten, Rusya’dan, Almanya’dan ve Avusturya’dan getirdiği çeliği işleyerek askeri tip ve avcı tipi bıçak üretimi yapan Poyraz, dünyanın çeşitli ülkelerinin ordusuna bıçak (kasatura) ihraç ediyor.

ÖZEL İZİN İLE ÜRETİM YAPAN TÜRKİYE’DE 2.FİRMA

Emniyet Genel Müdürlüğü izni ile üretim yapan Çorum’da tek ve Türkiye’de ikinci firma olan ASP Endüstriyel Bıçakcılık, Türkiye’de ise Polis Özel Harekat ve Özel Kuvvetler Komutanlığı’na özel askeri tip bıçak üretiyor.

Küçük yaşlarda başlayan bıçak merakından bugün dünyanın 8 ülkenin ordusuna bıçak ihraç eden ASP Endüstriyel Bıçakcılık sahibi Abdulsamet Poyraz, başarısının hikayesini gazetemize anlattı.

ÖZEL KUVVETLERE ÖZEL BIÇAK

Çorum’da Eski İtfaiye arkasında babadan kalma bıçakçılık mesleğini sürdüren Abdulsamet Poyraz, Özel Kuvvetler Komutanlığı’na ve Özel Harekat Polisleri için özel bıçak üretimi yapıyor.

Poyraz, atölyesinde teknolojik aletler yerine kendi elleri ile yaptığı özel bıçakları Türkiye’de Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Özel Harekat Polisleri başta olmak üzere Almanya, Belçika, Avusturya, Fransa ve Belçika gibi ülkelere pazarlıyor.

KOSGEB’ten aldığı destekle dünya pazarına açıldığını anlatan Poyraz, bu işe önce hobi olarak başladığını şimdi ise profesyonel olarak yaptığını söyledi.

‘AMACIM KENDİ MARKAMI OLUŞTURMAK’

Amacının ASP Endüstriyel olarak kendi markasını oluşturmak ve dünya pazarında söz sahibi olmak olduğunu aktaran Poyraz; “Çocukluktan beri bıçaklara hem merakım vardı. Babam sıcak demirciydi. Bende ona özenirdim. Bir zamanlar amatör olarak bıçak yapıyordum, şimdi profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Bu işi profesyonel yapmak için yurtdışına gittim. Yurt dışında öğrendiğim bilgi ve tecrübe ile Çorum’da kendi markamla işyerimi açtım. Özellikle askeri tip, av tipi, ağır hizmet bıçakları yapıyorum. Kişinin isteğine göre de bıçak yapabiliyoruz. Bıçaklarımızda İsveç çeliği, Udelhom, Avusturya Böhler ve Rus çeliğini kullanıyoruz. İsveç’ten getirdiğimiz çeliği burda işleyerek bıçak haline getirdiğimiz ürünü geri İsveç’e satıyoruz. Şu an 5 ülkenin dışında Arnavutluk, Bulgaristan, Mekodonya gibi ülkelerle de görüşüyoruz. Anlaşabilirsek o ülkelerin ordularına da bıçak satacağız. Amacım kendi markamı oluşturmak ve dünya pazarında söz sahibi olmak.” şeklinde konuştu