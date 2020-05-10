50 gün sonra 4 saat nefes aldılar!

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra bugün 4 saatliğine sokağa çıkma izini verildi.

Saat 11.00'da başlayan izinle 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıktı. 50 gün sonra sokağa çıkan yaşlılar kendilerini Çorum sokaklarına bıraktı. Park ve caddelerde 4 satlik iznin tadını çıkaran yaşlılar, hem nefes aldı, hem de moral buldu. Ağızlarında maske ile dolaşan yaşlılar, sosyal mesafe kuralına uymaya çalıştıkları gözlemlendi. 4 saatlik izin saat 15.00'da biterken, bazı yaşlıların izni deldiği ve biraz daha dolaştığı görüldü.