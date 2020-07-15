58 yaşında hafız oldu

RECEP MEBET

Çorum Müftülüğü Hayreddin Karaman Kuran Kursu öğreticilerinden İsmail Çelik, 58 yaşında hafız olma sevincini yaşadı.

Meslekte 35 yılı bırakan İsmail Çelik, “öğrenmenin yaşı yoktur” diyerek girdiği Hafızlık Tespit Sınavı’nı kazanarak herkese örnek oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce hafız olmaya karar veren İsmail Çelik, ailesi ve arkadaşlarının desteğiyle 8 ay gibi bir sürede hafızlığını tamamladı.

Görev yaptığı Hayreddin Karaman Hafızlık Proje Erkek Kuran Kursu’nda bugüne kadar pek çok öğrenci yetiştiren Çelik, Kuran muhafızları arasında yerini aldı.

Kuran Kursu Öğreticisi olarak gündüzleri öğrencilerini dinleyen, akşamları ise kendi ezberlerini eşine dinleten Çelik, hafızlar kervanına katılmanın mutluluğunu meslektaşları ile paylaştı.

Mesai arkadaşlarının başarısının kendilerini de ziyadesiyle sevindirdiğini belirten Kurs Yöneticisi Musa Karagöz, Hafız Çelik’i tebrik etti.