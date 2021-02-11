6 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına ait muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek.

6 adet işyeri ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığına ait muhtelif taşınmazlar kiraya verilecek.

Bodrum Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı sorumluluğunda bulunan ilanda nitelikleri yazılı; Kafe, Bar Restoran, Pastane, Market, Gözlemeci ve Lokma/mısır işletmesi ve Takı İşletmesi niteliğindeki 6 adet taşınmaz  KDV dahil aylık ciro üzerinden yüzde kar payı verecek şekilde kiralama ihalesine  çıkartılacak.

Kiralama ihalesiyle ilgili istenilen belgeler, katılım şartları ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

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