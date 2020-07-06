6. yılda 6. park

Ortaköy İlçe merkezinde atıl durumda bulunan alan, Belediye’nin çalışmaları ile oyun alanı ve parka dönüştürüldü.

Yapılan açıklamaya göre, Ortaköy Belediye Başkan Taner İsbir’in 6. yılında yaptırdığı 6. park olarak da bilinen park, çevre düzenlemesi ve oyun alanı ile ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

“Görevimiz Şehr-ül Emin’i olduğumuz ilçemizi geliştirip güzelleştirerek İlçe halkına huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamak.” diyen Başkan İsbir, yapılan çalışmaların ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)